ТОП самых красивых мужчин по знаку зодиака

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 19 0

Возможно, вы узнаете своего возлюбленного в этом списке.

ТОП самых красивых мужчин по знаку зодиака

Фото: www.globallookpress.com / ZAM-Photography

Принято считать, что красота — это далеко не самое важное в мужчине. Астрологи рассказали, какие знаки зодиака наделены природным обаянием с самого рождения.

Тельцы

Этому знаку зодиака покровительствует планета Венера — символ и воплощение природной красоты. Считается, что среди Тельцов попросту нет некрасивых мужчин.

Они любят заниматься спортом, поэтому чаще всего их тело выглядит идеальным. К тому же, они обладают суперспособностью не поправляться и оставаться «вечно молодыми» даже в пожилом возрасте.

Близнецы

Им повезло с самого рождения — природа одарила их необычайной красотой. Но Близнецам этого мало — они постоянно стараются выглядеть лучше. Им не занимать умения подчеркивать достоинства своей внешности и скрывать недостатки.

Этот знак зодиака легко идет на эксперименты и готов на любые манипуляции со внешностью: может кардинально сменить имидж, отрастить или без сожаления сбрить бороду, покрасить волосы в необычный цвет и другое.

Рыбы

У этих мужчин не бывает отбоя от поклонниц с самого раннего возраста. Секрет их обаяния отнюдь не в идеально пропорциональных чертах лица.

Дело в том, что они от природы обладают невероятной пластикой, живой мимикой и харизмой. К тому же, Рыбы всегда одеты «с иголочки» и обучены прекрасным манерам.

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