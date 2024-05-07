В России резко вырастет количество «штрафных» камер
В России резко вырастет количество камер, отслеживающих нарушения
Фото, видео: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey; 5-tv.ru
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Специалисты отмечают — такая мера поможет эффективнее бороться с правонарушениями.
В России вырастет количество «штрафных» камер. Как выяснили «Известия», они будут фиксирвоать самые разные нарушения — неправильную парковку, несанкционированные свалки и торговлю, препятствия работе коммунальных служб и многое другое.
Причем будут использовать камеры с искусственным интеллектом — они быстрее обрабатывают данные, просты в обслуживании и исключают участие человека в принятии решений.
Число заказов на такое оборудование увеличилось за последний год в 2,5 раза. Специалисты отмечают — такая мера поможет эффективнее бороться с правонарушениями.
Ранее 5-tv.ru писал, что по всей стране ужесточают правила езды на электросамокатах. Количество ДТП с участием этого средства передвижения растет, в том числе со смертельным исходом.
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