В России резко вырастет количество «штрафных» камер

Специалисты отмечают — такая мера поможет эффективнее бороться с правонарушениями.

В России вырастет количество «штрафных» камер. Как выяснили «Известия», они будут фиксирвоать самые разные нарушения — неправильную парковку, несанкционированные свалки и торговлю, препятствия работе коммунальных служб и многое другое.

Причем будут использовать камеры с искусственным интеллектом — они быстрее обрабатывают данные, просты в обслуживании и исключают участие человека в принятии решений.

Число заказов на такое оборудование увеличилось за последний год в 2,5 раза. Специалисты отмечают — такая мера поможет эффективнее бороться с правонарушениями.

Ранее 5-tv.ru писал, что по всей стране ужесточают правила езды на электросамокатах. Количество ДТП с участием этого средства передвижения растет, в том числе со смертельным исходом.