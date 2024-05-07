«Травматизация кожи»: могут ли татуировки привести к раку

Онколог Черемушкин: аллергикам следует избегать татуировок
Фото: www.globallookpress.com / Ann Parry
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Из-за пигмента на коже человек может упустить признаки онкологических заболеваний.
Татуировки, вопреки распространенному мнению, не могут привести к раку кожи. Тем не менее именно рисунок на теле может помешать человеку заметить симптомы онкологического заболевания. Кому следует избегать татуировок, рассказал NEWS.ru врач-онколог кандидат медицинских наук Евгений Черемушкин.
Он отметил, что если имеются аллергические реакции, то с посещением тату-салона стоит повременить и подходить максимально ответственно. Некоторые красители могут спровоцировать аллергическую реакцию.
«Татуировки — это, безусловно, травматизация кожи. Не стоит делать ее в тех зонах, где имеются хронические изменения», — пояснил врач.
Также, по его словам, сам пигмент не становится причиной возникновения рака кожи, но из-за него можно не заметить раковую опухоль или кожные изменения, которые являются опасными признаками.
Ранее 5-tv.ru сообщал, как татуировки и татуаж могут привести к серьезным заболеваниям.
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