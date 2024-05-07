Нидерланды и Дания заявили о готовности поставить самолеты F-16 на Украину
Боевики ВСУ продолжают обучаться в Европе управлению истребителями. Но в самое ближайшее время они их вряд ли получат.
Фото, видео: © РИА Новости / Александр Ковалев; 5-tv.ru
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Амстердам анонсировал передачу Киеву истребителей F-16. По заявлению министра обороны Нидерландов Кайсы Оллон-грен, боевые самолеты надеются отправить осенью, но, как подчеркнула чиновница, если все пойдет по плану, то первые F-16 Украина получит от Дании уже этим летом.
Сейчас ВСУ продолжают обучаться в Европе управлению истребителями. В Верховной Раде надеются, что первый выпуск украинских пилотов состоится уже в мае. Однако качество такого образования вызывает вопросы. Западные СМИ ранее заявляли, что летчики, проходящие подготовку в европейских странах, слишком молоды и неопытны, поэтому не будут готовы к работе как минимум до конца 2024 года.
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