AstraZeneka отзывает по всему миру свою вакцину от COVID-19

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В попытке сохранить репутация фармацевтическая компания объясняет происходящее коммерческими интересами.

Фото, видео: ТАСС / Олег Яковлев; 5-tv.ru

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Британская фармацевтическая компания AstraZeneka по всему миру отзывает свою вакцину от Ковид-19. Покупать и применять препарат на территории Евросоюза больше нельзя. Позднее запрет коснется и других государств.

Отзыв разрешений проходит на фоне громких судебных разбирательств. Коллективный иск к производителю подали пострадавшие и родные погибших после введения вакцины.

AstraZeneka уже признала, что ее препарат, действительно, может вызывать тромбоз. Однако, сейчас в самой компании заявили, что отзывают вакцину не из-за опасных побочных эффектов, а исключительно по коммерческим соображениям. Якобы, ее вытеснили с рынка препараты других производителей.

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