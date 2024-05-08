AstraZeneka отзывает по всему миру свою вакцину от COVID-19

Британская фармацевтическая компания AstraZeneka по всему миру отзывает свою вакцину от Ковид-19. Покупать и применять препарат на территории Евросоюза больше нельзя. Позднее запрет коснется и других государств.

Отзыв разрешений проходит на фоне громких судебных разбирательств. Коллективный иск к производителю подали пострадавшие и родные погибших после введения вакцины.

AstraZeneka уже признала, что ее препарат, действительно, может вызывать тромбоз. Однако, сейчас в самой компании заявили, что отзывают вакцину не из-за опасных побочных эффектов, а исключительно по коммерческим соображениям. Якобы, ее вытеснили с рынка препараты других производителей.