Борьба за трезвую голову: как избежать похмелья после бурного застолья

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 15 0

Врач Шарапова: для профилактики похмелья перед сном можно выпить кефир или тан

Борьба за трезвую голову: как избежать похмелья после бурного застолья

Фото: www.globallookpress.com / Finn Winkler

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Эксперт привела в пример продукты, которые помогут избежать чугунной головы по утрам.

Как не позволить похмелью взять над собой вверх — для этого нужный упреждающий удар из особых продуктов. В беседе с изданием Газета.ру заслуженный врач России Ольга Шарапова назвала конкретные шаги для сохранения ясной головы утром.

Сразу же после активного вечернего застолья Шарапова советует выпить тан или кефир, а потом со спокойной душой отправиться в будущий день. Человек может не любить подобные напитки, тогда, настаивает специалист, стоит налечь на продукты, насыщенные витаминами группы В, калия, магния, цинка и витамина С. В их числе, например, яйца, морепродукты, зеленые овощи и прочее. Среди напитков — зеленый чай и апельсиновый сок, но есть и особая смесь.

«Важно пить много воды, особенно с лимоном, для восстановления электролитного баланса», — советует врач.

Подобные советы напрямую связаны с эффектами спиртного — обезвоживания и накопления токсинов. Более того, такой высокоградусный алкоголь как водка также сильно нагружает печень. Шарапова не рекомендует смешивать несколько видов подобных напитков, это лишь усилит негативные эффекты.

Ранее 5-tv.ru писал о наиболее безопасном для печени крепком напитке, который знаком всем фанатам «Острова сокровищ» — нарколог разобрал влияние на здоровье и другого алкоголя.

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