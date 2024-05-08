Мосгорсуд оставил в СИЗО экс-замминистра обороны Иванова

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Эксклюзив 28 0

Защита настаивала на смягчении меры пресечения.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Бывшего заместителя главы Минобороны России Тимура Иванова, который обвиняется в получении особо крупной взятки, оставили в СИЗО. Мосгорсуд признал его арест законным, передает корреспондент 5-tv.ru.

При этом защита Иванова настаивала на изменении меры пресечения на домашний арест.

Экс-замминистра обороны России Тимур Иванов был задержан 23 апреля. Уже на следующий день суд в Москве принял решение об его аресте сроком на два месяца, до 23 июня. От должности Иванов был отстранен 24 апреля по решению главы Минобороны России Сергея Шойгу. Профиль обвиняемого уже убрали с сайта оборонного ведомства.

Для защиты Тимур Иванов нанял сразу трех адвокатов, известных по другим громким делам. Ими стали: Денис Балуев, Виктор Швец и Мурад Мусаев.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Иванов приобрел за карьеру в Минобороны России.

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