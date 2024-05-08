Имущество группы «Макфа» обращено в доход государства

При этом компания продолжает работать штатно.

В Центральном районном суде Челябинска состоялось в закрытом режиме судебное заседание по иску Генпрокуратуры об обращении активов АО «Макфа» и связанных с ней компаний в доход государства. Решено удовлетворить данное исковое заявление, сообщила пресс-служба предприятия.

«Принято судебное решение о немедленном исполнении, в соответствии с которым федеральная группа компаний „Макфа“ национализирована в нарушение правил о подсудности, с грубым нарушением процесса и правил состязательности», — говорится в сообщении.

В конце марта Генпрокуратура РФ подала иск к АО «Макфа» и более чем 40 юридических и физических лиц. Предварительное судебное заседание по делу прошло 9 апреля в закрытом режиме. Среди ответчиков — Александр, Валерий, Михаил и Наталья Юревич, компании «Смак», «Первый хлебокомбинат» и «Арком».

Как отмечал официальный представитель Генпрокуратуры Андрей Иванов, несмотря на судебные тяжбы, предприятия группы «Макфа» находятся в международном розыске, но при этом компания продолжает работать в штатном режиме. Так, сотрудники получают зарплату, социальные и налоговые обязательства выполняются, а продукция производится и реализуется.

Ранее 5-tv.ru писал, что суд арестовал экс-главу Минтранса Башкирии Александра Клебанова по делу о взятке в размере пяти миллионов рублей.