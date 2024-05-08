Везли в Россию? Почему Литва не пропустила через таможню пикапы Tesla Cybertruck

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 43 0

Литва не дала вывезти из страны электромобили Tesla Cybertruck

Везли в Россию? Почему Литва не пропустила через таможню пикапы Tesla Cybertruck

Фото: www.globallookpress.com / Fabian Sommer

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В стране ужесточен контроль над вывозом электромобилей в третьи страны.

Таможня в Литве не пропустила два электрических пикапа Tesla Cybertruck после ужесточения контроля над вывозом подобных машин из страны. Об этом пишет портал Delfi.

В 2023 году в Литве провели исследование, которое показало, что якобы каждый второй электромобиль стоимостью от 50 тысяч евро после вывоза оказывался на территории России. После этого власти приняли решение ужесточить контроль на таможне.

Сегодня стало известно о том, что таможенники не дали разрешение на вывоз двух Tesla Cybertruck, которые должны были оказаться в Белоруссии. Но в Литве начали подозревать, что авто окажутся в России. По данному факту, криминальная служба таможни даже начала расследование, указав на контрабанду и нарушение санкций. Водителей при этом отпустили.

Ранее 5-tv.ru писал, что, по словам временно исполняющего обязанности главы Федеральной таможенной службы (ФТС) Руслана Давыдова, прибалтийские страны и Финляндия саботируют прохождение грузов и намеренно создают очереди на границе.

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