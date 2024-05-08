Президентом Европейской федерации самбо избран Сергей Елисеев

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 32 0

Несмотря на непростую обстановку на международной спортивной арене, организацию возглавил россиянин.

Президентом Европейской федерации самбо избран Сергей Елисеев

Фото: © РИА Новости / Кирилл Зыков

Президентом Европейской федерации самбо в ходе отчетно-выборной конференции сроком на четыре года избран представитель России Сергей Елисеев.

«За долгие годы руководства мы с вами прошли большой путь от нескольких локальных турниров в году, до крупнейших континентальных соревнований. Самбо вошло в программу престижных мультиспортивных соревнований, таких как: II Европейские Игры, Всемирная Универсиада, Игры Спорт Аккорд, а также самбо получило Олимпийское признание. Хочу вас всех поблагодарить за поддержку и надеюсь с новым составом исполкома мы придем к новым вершинам. Следующие четыре года станут прорывными для развития самбо в Европе, благодаря нашим общим усилиям», — отметил он.

Несмотря на непростую обстановку на международной спортивной арене, Европейскую федерацию самбо возглавил россиянин. В Нови-Саде проходит первенство и чемпионат Европы.

Наша сборная выступает в полном составе, уже 9 мая начнутся первые встречи. Всего на континентальный турнир приехало 29 стран и 750 спортсменов, что является рекордом для такого рода чемпионата.

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Президентом Европейской федерации самбо избран Сергей Елисеев

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