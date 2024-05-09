Путин встретился с Мирзиёевым в Москве

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Путин: Россия ждет поставки фруктов и овощей из Узбекистана, как и в 2023 году

Фото, видео: kremlin.ru Сайт администрации президента России; 5-tv.ru

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В столице России проходит саммит Евразийского экономического союза.

Уже после заседания в расширенном составе Владимир Путин провел встречу, к которой приковано особое внимание. Это двусторонняя беседа с премьером Армении Николом Пашиняном.

Учитывая последние события в Закавказье, наш президент еще до разговора с глазу на глаз определил, что среди тем будут не только экономические вопросы.

Второй отдельной встречей российского лидера стали переговоры с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. В менее официальной обстановке лидеры государств смогли также пообщаться во время рабочего ужина.

Кстати, он был в чисто русском стиле, в меню: борщ, пельмени с неркой, пожарская котлета с картошкой, байкальский омуль с кабачками и шпинатом.

А на десерт — щербет из облепихи или же десерт «Анна Павлова». Напитки — исключительно отечественные вина.

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Путин встретился с Мирзиёевым в Москве

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