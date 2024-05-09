Мошенники начали использовать трехканальную систему развода в майские праздники

Как не попасться на крючок злоумышленников?

В майские праздники мошенники стали обманывать россиян по схеме с «тремя каналами взаимодействия». Об этом «Известиям» рассказал директор компании SafeTech Денис Калемберг.

«Злоумышленники стали повышать качество атаки, используя многоходовые схемы, в том числе с заходом „через начальство“, подделывая документы, используя дипфейки. Или же возвращаясь к техническим атакам с использованием троянов, фишинга», — рассказал специалист.

Одна их таких сложных атак с подделкой документов и тремя «каналами взаимодействия» произошла в майские праздники. Изначально россияне получили в Telegram письмо якобы от одного из пяти самых популярных банков страны.

Там было написано об одобрении получения кредита и заявке о переводе заемных средств на помощь некому украинскому фонду. Письмо приходило на фирменном бланке организации, а также оно было подписано вручную и электронной подписью.

Также на лист была поставлена печать. После этого жертва получила письмо от «Росфинмониторинга», которое тоже было идеально оформлено.

«В нем ведомство сообщало о факте оформления мошенниками кредитной заявки и уведомляло, что не допустить финансирования украинского фонда за счет средств банка можно лишь одним способом — подать встречную кредитную заявку, а затем полученные кредитные средства перевести на специальный счет», — объяснил эксперт.

В этот же момент жертве звонили якобы из ФСБ. Мошенники обвиняли собеседника по телефону в госизмене и всячески запугивали.

К тому же, на выполнение требований «Росфинмониторинга» давалось всего два часа. В противном случае жертву обвиняли в предательстве Родины.

«В принципе, используемый скрипт далеко не новый, но качественная подделка документов плюс настойчивая коммуникация — и под давлением „ФСБ“ люди оформляли кредиты и переводили их на указанный счет деньги», — отметил Калемберг.

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