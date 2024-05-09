ВСУ попытались атаковать нефтебазу под Анапой

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 71 0

По предварительной информации, пострадавших нет.

ВСУ попытались атаковать нефтебазу под Анапой

Фото: www.globallookpress.com / Marc Schueler via www.imago-imag

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Тема:
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ВСУ попытались атаковать нефтебазу БПЛА в селе Юровка под Анапой. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

«По данным ЕДДС Анапы, около шести БПЛА были подавлены, однако несколько упали на территории нефтебазы», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

В результате падения дронов начался пожар, повреждения получили несколько резервуаров. Для ликвидации возгорания были привлечены 62 специалиста и 20 единиц техники.

Мэр Анапы Василий Швец лично курирует ликвидацию ЧС. По предварительной информации, пострадавших нет.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

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