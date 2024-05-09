Рябков: Россия упреждающе планирует места развертывания систем РСМД

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева 16 0

Российское развертывание будет осуществляться так, чтобы новые угрозы эффективно парировались.

Рябков: Россия упреждающе планирует места развертывания систем РСМД

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

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Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил журналистам о проведении российскими специалистами упреждающего планирования мест развертывания ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Данные меры проводятся в ответ на действия США по размещению подобных систем.

«Наше развертывание будет осуществляться так, чтобы эти новые угрозы эффективно парировались. Соответственно, предварительно упреждающее планирование специалистами тоже ведется», — подчеркнул дипломат.

Москва не вносила изменений в свою ядерную доктрину, но при этом предупреждает США и Запад, отмечает Рябков. Эскалационный курс противников вынуждает Россию предпринимать определенные шаги.

В дипведомстве обратили внимание, что Вашингтон уже открыто встал на путь размещения в различных регионах наземных комплексов с ракетами средней и меньшей дальности, которые ранее были запрещены по соответствующему договору.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что на Западе указали на роковой просчет НАТО в отношении России.

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