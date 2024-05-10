Как увеличить скорость интернета в домашних условиях

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 15 0

В этом поможет правильная настройка роутера.

Как увеличить скорость интернета в домашних условиях

Фото: www.globallookpress.com © FrankHoermann/SVEN SIMON

Из-за того, что многие жители страны проводят много времени в интернете, средняя скорость соединения в часы пик падает. Но есть способы улучшить работу сети, сообщает Lenta.ru.

В первую очередь, нужно перенастроить роутер на работу в многоканальном режиме. Если ваше оборудование поддерживает передачу Wi-Fi на частоте до пяти гигагерц, то при переключении на такой режим скорость будет выше. Однако уменьшится радиус распространения волн.

Не стоит размещать роутер рядом с микроволновкой, радио-няней, беспроводными домашними телефонами, так как они используют ту же частоту, что и интернет-маршрутизаторы.

Необходимо проверить компьютер на наличие вирусов, которые могут снижать скорость. Если не получается устранить неполадки, то стоит обратиться за помощью к провайдеру.

Также стоит учитывать, что большинство пользователей используют интернет в вечернее время. Следовательно, утром, днем и ночью скорость будет выше, поэтому следует планировать, когда вам лучше пользоваться интернетом.

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