Людей из упавшего в Мойку автобуса пришлось доставать из ледяной воды

Некоторые очевидцы падения автобуса в реку Мойку в Петербурге еще до приезда спасателей бросились на помощь пассажирам. В числе таких неравнодушных людей оказался Шахбан Джабраилов, который рассказал 5-tv.ru детали происшествия.

По словам мужчины, он и его друзья ехали в мечеть на пятничную молитву, когда стали свидетелями падения автобуса с моста.

«Припарковались быстренько, подбежали. Там уже ребята начали прыгать в воду. Ну и мы, соответственно, тоже прыгнули», — рассказал Джабраилов.

Автобус к этому времени ушел под воду по самую крышу, и молодым людям пришлось, стоя на ней, вытаскивать пассажиров из люка. Задача осложнялась тем, что вода была темной и разглядеть в салоне людей было сложно.

Тем не менее, Шахбану и его друзьям удалось вытащить мужчину и женщину и сделать им искусственное дыхание. Один мужчина в салоне автобуса просил спасти его жену, добавил Джабраилов.

«Нас было человек шесть. Помогали, как могли. Потому что люди попали в беду. В такой ситуации нельзя мимо проходить, я считаю. Каждый человек должен помогать», — сказал мужчина.

Его друг Идрис Гаджиев также признался, что в момент ЧП без раздумий бросился на помощь людям.

«Автобус упал в воду, сразу подбежали, прыгнули, как смогли, помогли», — сказал он.

5-tv.ru

Гаджиев уточнил, что покинул место происшествия, когда туда прибыли спасатели. Он отметил, что вода в реке была ледяной, поэтому он сразу направился домой, чтобы согреться.

Как стало известно 5-tv.ru, депутат Госдумы Бийсултан Хамзаев уже направил на имя врио главы МЧС Александра Куренкова ходатайство о награждении всех граждан, участвовавших в спасении пассажиров упавшего с моста в Петербурге автобуса.

ЧП на набережной Мойки в центре Петербурга произошло днем 10 мая. Автобус протаранил две легковушки, после чего упал в воду.

По предварительным данным, водитель транспортного средства не справился с управлением. В результате аварии есть жертвы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что водитель упавшего в реку автобуса вышел на работу после 20-часовой смены.