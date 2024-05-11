Экс-судья Шмидт выложил ироничный снимок вместо «секретного документа»

Уехавший в Белоруссию бывший польский судья Томаш Шмидт выложил ироничный снимок под видом «секретного документа».

«Это мой единственный „секретный“ документ, который я вывез из Варшавы», — написал Шмидт в Telegram-канале.

Прежде он анонсировал публикацию «первого секретного документа, привезенного из Варшавы». Человек на снимке внешне напоминает премьера Польши Дональда Туска в советской военной форме и с наганом в руках.

Кадр подписан словами «Агент „Корнишон“». При этом была указана дата 22.04.1957 — именно в этот день родился Туск.

Ранее 5-tv.ru писал, что попросивший политического убежища в Белоруссии Шмидт признался, что покинуть родину его побудило естественное желание выжить.

По словам судьи-диссидента, он высоко ценит деятельность президента Белоруссии Александра Лукашенко по сохранению спокойствия поляков и белорусов, поэтому выбрал именно эту страну для жизни. При этом в Белоруссию Шмидт въехал без визы, с разрешения белорусского лидера.