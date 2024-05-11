Путин заверил в возвращении мира на Донбасс

Россия обязательно вернет мир на Донбасс, заверил президент страны Владимир Путин по случаю 10-летия со дня образования ДНР и ЛНР.

«За освобождение наших исторических земель, за независимость и безопасность Отечества мужественно сражаются участники специальной военной операции. Уверен, мы обязательно вернем мир на Донбасс, решим самые сложные задачи, построим и восстановим дороги и жилые дома, школы и больницы, учреждения здравоохранения, образования и культуры, промышленные предприятия», — отметил глава государства.

Президент указал, что 11 мая 2014 года — поистине судьбоносный для Донбасса день. В этот день его жители показали миру твердую решимость отстаивать свое право на родной язык и культуру. Долгие восемь лет они противостояли агрессии киевского режима, а в сентябре 2022 года выразили непреклонную волю быть вместе со своей Родиной — Россией.

Ранее, писал 5-tv.ru, Путин поздравил жителей ДНР и ЛНР с 10-летием образования республик.