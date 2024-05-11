Два реактивных снаряда РСЗО «Град» уничтожили над Белгородской областью
О пресечении попытки атаки ВСУ рассказали в Минобороны страны.
Фото: © РИА Новости / РИА Новости
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два реактивных снаряда РСЗО «Град» над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Отмечается, что атака со стороны украинских националистов была отражена около 10:00 по московскому времени.
Также известно, что минувшей ночью силы ПВО ликвидировали 21 реактивный снаряд и девять беспилотников над Белгородской областью.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.
- 11 мая
- Пять сел в Белгородской области остались без света после обстрела ВСУ
- 11 мая
- В Курской области средства РЭБ перехватили два украинских БПЛА
- 11 мая
- Восемь человек пострадали в результате атаки дронов ВСУ под Белгородом
- 10 мая
- В Курской области после атаки украинских дронов загорелись три дома
- 10 мая
- Силы ПВО уничтожили пять украинских беспилотников над тремя регионами России
- 10 мая
- Украинский дрон ударил по НПЗ в Калужской области
- 9 мая
- Глава Башкирии заявил об атаке беспилотника по промзоне в Салавате
- 9 мая
- ВСУ попытались атаковать нефтебазу под Анапой
- 6 мая
- ВСУ ударили дронами по машинам под Белгородом: шесть человек погибли
- 3 мая
- Украинский беспилотник атаковал газозаправочную станцию в Белгородской области
Читайте также
53%
0.70 98.95
0.64
Нашли ошибку?