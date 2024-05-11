Путин утвердил структуру нового правительства России

|
Наталья Мулько
Наталья Мулько 29 0

Российский лидер подписал соответствующий указ.

Путин утвердил структуру нового правительства России

Фото: © РИА Новости / Михаил Метцель

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Президент России Владимир Путин утвердил структуру нового правительства страны, подписав указ «О структуре федеральных органов исполнительной власти». Соответствующий документ размещен на официальном сайте нормативных правовых актов.

Согласно указу, у премьер-министра будет десять заместителей, в том числе один первый зампредседателя кабмина. В новой структуре федеральных органов исполнительной власти не будет вице-премьера, одновременно возглавляющего Министерство промышленности и торговли.

Правительству России также поручено привести свои акты в соответствии с указом и представить предложения по привидению актов главы государства в соответствии с ним.

В документе уточняется, что указ вступает в силу с момента его официальной публикации.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Путин подписал указ о назначении Михаила Мишустина премьер-министром. Кандидатуру политика прежде поддержали четыре из пяти думских фракций.

+9° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
91.82
0.70 98.95
0.64
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:37
«Так и живем»: Пригожин снял Валерию за готовкой печенья для внучки
15:25
Число погибших при обстреле в Ровеньках достигло четырех
15:08
Путин утвердил структуру нового правительства России
14:53
Водитель слетевшего с моста в реку автобуса назвал причину случившегося
14:26
Момент обрушения части жилого дома в Печоре попал на видео
14:22
Казахстан стал крупнейшим импортером российской водки

Сейчас читают

Момент обрушения части жилого дома в Печоре попал на видео
ВСУ обстреляли из РСЗО жилой район Донецка, где готовился автопробег
Жители Петербурга продолжают нести цветы к месту падения автобуса в реку
Во славу победителям: прямая трансляция Парада Победы на Красной площади

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео