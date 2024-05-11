Путин утвердил структуру нового правительства России

Российский лидер подписал соответствующий указ.
Фото: © РИА Новости / Михаил Метцель
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Президент России Владимир Путин утвердил структуру нового правительства страны, подписав указ «О структуре федеральных органов исполнительной власти». Соответствующий документ размещен на официальном сайте нормативных правовых актов.
Согласно указу, у премьер-министра будет десять заместителей, в том числе один первый зампредседателя кабмина. В новой структуре федеральных органов исполнительной власти не будет вице-премьера, одновременно возглавляющего Министерство промышленности и торговли.
Правительству России также поручено привести свои акты в соответствии с указом и представить предложения по привидению актов главы государства в соответствии с ним.
В документе уточняется, что указ вступает в силу с момента его официальной публикации.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Путин подписал указ о назначении Михаила Мишустина премьер-министром. Кандидатуру политика прежде поддержали четыре из пяти думских фракций.
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