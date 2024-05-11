Марш против закона об иноагентах начался в центре Тбилиси

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 155 0

Акция протеста может стать самой масштабной за месяц беспорядков в стране.

Марш против закона об иноагентах начался в центре Тбилиси

Фото: Reuters / Irakli Gedenidze

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Марш в честь Дня Европы и против закона об иноагентах проходит в эти минуты в центре Тбилиси. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что с требованием к властям отозвать закон на улицы вышли активисты неправительственных организаций. Они собрались в четырех локациях грузинской столицы и движутся в сторону площади Европы.

Ожидается, что митинг будет самым масштабным за последний месяц протестов в Грузии. В службе безопасности страны ранее заявили, что действия митингующих направлены на развал государственных структур.

В ведомстве пришли к выводу, что радикалы используют методички «цветных революций» и намерены, в частности, провоцировать сотрудников правоохранительных органов.

Также отмечается, что действия организаторов беспорядков спонсируются из-за рубежа и проходят под руководством иностранных инструкторов. По некоторой информации, к радикалам в Грузии могут присоединиться боевики с Украины.

Оппоненты грузинского законопроекта об иноагентах называют его аналогом российского закона, несмотря на то, что подобный документ был впервые принят в США еще в 1938 году.

Протестующие заявляют о якобы фундаментальном различии между американским и грузинским законами. По их мнению, закон в США был направлен против врагов страны, а в Грузии — против ее «друзей».

В свою очередь власти Грузии утверждают, что закон полностью соответствует всем правовым принципам и преследует цель ежегодного раскрытия финансовой отчетности НПО и СМИ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Грузии заявили о подготовке Украиной беспорядков в стране.

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Марш против закона об иноагентах начался в центре Тбилиси

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