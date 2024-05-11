Два человека погибли в результате подрыва машины в ДНР

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 14 0

При этом ранения получила женщина 1963 года рождения.

Два человека погибли в результате подрыва машины в ДНР

Фото: www.globallookpress.com / Svetlana Vozmilova

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Тема:
Спецоперация

В ДНР в результате подрыва машины в Новотроицком погибло два человека. Об этом сообщило представительство республики в СЦКК.

«В результате подрыва на ВОП (взрывоопасном предмете) гражданского автомобиля погибли двое мужчин и ранена женщина 1963 года рождения», — говорится в сообщении.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что женщина погибла при ударах ВСУ по Белгороду.

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