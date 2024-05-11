Два человека погибли в результате подрыва машины в ДНР
При этом ранения получила женщина 1963 года рождения.
Фото: www.globallookpress.com / Svetlana Vozmilova
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В ДНР в результате подрыва машины в Новотроицком погибло два человека. Об этом сообщило представительство республики в СЦКК.
«В результате подрыва на ВОП (взрывоопасном предмете) гражданского автомобиля погибли двое мужчин и ранена женщина 1963 года рождения», — говорится в сообщении.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.
Ранее 5-tv.ru писал, что женщина погибла при ударах ВСУ по Белгороду.
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