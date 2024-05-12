Пожар на Волгоградском НПЗ начался после атаки БПЛА
В результате инцидента никто не пострадал.
Фото: Ягодкин Дмитрий / ТАСС
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
На нефтеперерабатывающем заводе в Волгоградской области произошло возгорание после падения БПЛА. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.
«Силами ПВО и средствами радиоэлектронной борьбы была отражена атака БПЛА на территорию Волгоградской области. В результате последствий падения БПЛА с последующей детонацией на площадке Волгоградского НПЗ возникло возгорание», — цитирует Бочарова Telegram-канал администрации области.
Благодаря оперативным действиям пожарно-спасательных сил пожар ликвидирован. В результате инцидента никто не пострадал.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.
- 11 мая
- Два реактивных снаряда РСЗО «Град» уничтожили над Белгородской областью
- 11 мая
- Пять сел в Белгородской области остались без света после обстрела ВСУ
- 11 мая
- В Курской области средства РЭБ перехватили два украинских БПЛА
- 11 мая
- Восемь человек пострадали в результате атаки дронов ВСУ под Белгородом
- 10 мая
- В Курской области после атаки украинских дронов загорелись три дома
- 10 мая
- Силы ПВО уничтожили пять украинских беспилотников над тремя регионами России
- 10 мая
- Украинский дрон ударил по НПЗ в Калужской области
- 9 мая
- Глава Башкирии заявил об атаке беспилотника по промзоне в Салавате
- 9 мая
- ВСУ попытались атаковать нефтебазу под Анапой
- 6 мая
- ВСУ ударили дронами по машинам под Белгородом: шесть человек погибли
Читайте также
70%
0.70 98.95
0.64
Нашли ошибку?