Клоун-интроверт ростом 145 сантиметров: как сложилась судьба Михаила Румянцева

Почему выходки «Карандаша» терпела даже советская власть?

Чарли Чаплин советского разлива — Михаил Румянцев — более известный отечественному зрителю как «Карандаш», смешил публику, не стеснялся шуток на политическую тему и не имел друзей. Разрушил ли талантливый комик свою карьеру сам или он сломился под гнетом жизненных перипетий?

Детство

В семье слесаря и домохозяйки 10 декабря 1901 года родился будущий известный клоун. Помимо него родители воспитывали еще маленьких Николая и Елену. Когда Михаил Румянцев окончил среднюю школу, он решил поступать в школу художников-ремесленников. Вскоре Российскую империю потрясла революция, и будущий артист переехал в Тверскую область, в город Старица, и устроился в театр. Там он рисовал афиши для выступлений будущих артистов. Так и было положено начало цирковой карьере.

Известно, что пока он гастролировал с другими уже более известными клоунами, он делал в своем блокноте заметки об их мастерстве. Спустя время Румянцев поступил в цирковую школу на акробата-эксцентрика. Эти артисты смешат публику сатирами, пародиями, а также используют различные бытовые предметы не по назначению. Его следующей важной вехой жизни стал переезд в Москву в 1925 году.

Карьера

Будущий артист цирка начал посещать курсы сценического мастерства, где изучал различные аспекты выступлений, включая гимнастику, акробатику, хореографию и танцы. Инструктором по курсу клоунады был известный актер Марк Местечкин, который позднее стал руководителем цирка на Цветном Бульваре в Москве.

Первым выступлением Румянцева стало появление на сцене в образе Чарли Чаплина в Парке культуры имени Горького, которое имело огромный успех. После этого молодой артист работал в различных цирковых представлениях по всей России, придумывая новые идеи и трюки, стремясь отделаться от образа Чаплина. Румянцев считал, что настало время для новых творческих высот. А для этого было необходимо найти или создать свой собственный уникальный образ, чтобы представить его зрителю.

И идея пришла к Румянцеву совсем случайно. По одной из версий, в цирке, который находился в родном для артиста Ленинграде, он увидел на альбоме с карикатурами подпись — Карандаш. Так у Румянцева появилась идеи взять это слово в качестве псевдонима.

Скоро на плакатах по всей стране засияло имя нового талантливого циркового артиста — Каран Д’Аш. Весь зимний сезон 1935-36 этот клоун провел, выступая в Ленинградском цирке, и был востребован зрителями. Кроме того, творчество артиста оценили не только простые люди, но и профессиональные критики. Его выступления очаровали ленинградскую публику, и в это время его перевели в Москву.

Новые идеи

Михаил Румянцев вовремя почувствовал, что его новому образу не хватает какой-то важной детали. Вскоре он понял, что выступать в одиночку крайне скучно, и во время выступлений он стал разделять сцену с собакой по кличке Клякса. К слову, имя ей придумала супруга артиста, которая до брака была его ассистенткой и помощницей. Однажды она заметила, что пес выглядит на коврике как клякса. Так и придумалась кличка новому товарищу артиста по сцене.

Собаки играли в выступлениях Михаила антагонистов во время Второй Мировой войны, представляя Гитлера, Геббельса и других фюреров фашистского движения. Румянцев понял, что зрители любят сатиру на политику, и со временем изменил направление своих выступлений, делая уклон в эту тему.

После войны Карандаш на сцене цирка изображал различные образы советских граждан, при этом не нарушая установленных цензурой ограничений по сатире.

Личная жизнь

Про свою личную жизнь он практически не рассказывал, она оставалась за кулисами. Тогда и не было принято открыто говорить с прессой о подробностях своей семейной жизни. Известно лишь, что у супругов родилась дочь. В браке они прожили аж 50 лет. Кстати, жена была выше своего комика-мужа и младше на 17 лет. Он был совсем невысок — всего лишь 145 сантиметров. И это не помешало ему найти пару и выходить на сцену, чтобы смешить зрителей.

Вместе с тем он продолжал оставаться очень одиноким в душе — друзьями он так и не обзавелся. Он не стеснялся показать публике своего персонажа с Кляксой, но открыться душой кому бы то ни было — нет. Получился парадоксальный образ клоуна-интроверта. Возможно, именно это и стало причиной его алкогольной зависимости, которая постепенно разрешила его карьеру.

Пагубная зивисимость

Говорят, что во время Великой Отечественной войны Румянцев начал сильно употреблять алкоголь особенно сильно. Склонность к нему все равно проявилась бы, но тяжелые события в его жизни замедлили этот процесс.

После войны Румянцев продолжал работать усердно, путешествуя по всей стране и исправляя финансовые проблемы цирка. Когда он находился в Москве, он был вынужден сдерживать себя, но в провинции он расслаблялся. Однажды директор цирка в Краснодаре, беспокоясь за здоровье Румянцева, запер его в номере. Администраторы подсовывали ему под дверь миски с коньяком. Так они шутили, причем не совсем удачно.

И вместе с этим его карьера все-таки развивалась — вышел мультипликационный фильм «Карандаш и клякса — веселые охотники», стереоскопический фильм «Карандаш на льду». Однако звание народного артиста ему так и не дали. Бытует мнение, что когда стали обсуждать вопрос об этом, занимавшая на тот момент пост министра культуры Екатерина Фурцева заявила: «Да вы что! Он же не просыхает!».

И вот когда резко встал вопрос о том, что из-за своей зависимости он может поплатиться карьерой, Румянцев принял решение себя закодировать. В то время это было необычным методом, так как наука о наркологии находилась в начальном развитии.

К наступлению праздника 7 ноября, Дня великой октябрьской революции, когда в программе Московского цирка были запланированы важные выступления, руководство начало беспокоиться о возможном очередном запое Карандаша. Принудительно отправить его в больницу для срочного лечения было нельзя. Поэтому было принято решение внушить артисту необходимость пойти добровольно лечиться.

После представления в гримерке собрались врач цирка Дмитрий Марьяновский, главный администратор Сандлер и артист Леонид Гоминюк. Были извлечены бутылки с пивом и водкой, и началось застолье. В конечном итоге уговорщики перебрали и остались ночевать в гардеробной Карандаша, а он уехал домой.

Румянцев все-таки принял решение вшить заветную капсулу в свое тело. Однако в конечном итоге он уехал в Гагры в разгар циркового сезона, где извлек капсулу и погрузился в пьянство.

Закат карьеры

Так, его сценическая жизнь остановилась в середине 1960-х годов. Он ходил и снимал на купленную камеру свои прогулки и рыбалку.

На сцене тогда появилось множество других талантливых артистов, с которыми у руководства не было проблем. Юрий Никулин завоевал популярность среди народа, а Румянцеву было тяжело смириться с этим фактом, хотя он старался не показывать свои чувства. Ему приходилось продолжать выступать, но его выступления становились все менее яркими. Последнее выступление состоялось за 12 дней до его смерти.

Он умер 3 марта 1983 года из-за осложнений после пневмонии.

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