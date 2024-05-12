Путин предложил переназначить Колокольцева и Лаврова главами МВД и МИД

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Срочная новость 26 0

В Совет Федерации уже поступили предложенные президентом России кандидатуры.

Путин предложил переназначить Колокольцева и Лаврова главами МВД и МИД

Фото: Метцель Михаил / ТАСС

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Российский лидер Владимир Путин предложил переназначить Владимира Колокольцева на должность главы МВД, Сергея Лаврова на должность министра иностранных дел, а Александра Куренкова главой МЧС. В официальном Telegram-канале Совета Федераций появилась соответствующая информация.

«В Совет Федерации поступили предложенные президентом России Владимиром Путиным кандидатуры на должности руководителей ряда федеральных министерств и ведомств», — опубликовали пост в верхней палате парламента.

Ожидается, что завтра сенаторы проведут ряд консультаций по предложенным президентом РФ кандидатурам во время заседаний комитетов, а также послезавтра на совещании Совфеда.

Сергей Лавров занимал должность с 9 марта 2004 года, Александр Куренков был назначен 25 мая 2022 года, а Владимир Колокольцев занимал пост министра с 21 мая 2012-го.

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