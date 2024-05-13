В Нижегородской области задержан экс-сотрудник «Яндекса» по делу о госизмене

|
Евгения Романова
Евгения Романова 47 0

ФСБ задержала бывшего сотрудника «Яндекса» за финансирование ВСУ

Фото, видео: ЦОС ФСБ РФ; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Спецоперация

Прежде фигурант привлекался за участие в несанкционированных митингах.

Силовики пресекли в Нижегородской области противоправную деятельность экс-сотрудника ООО «Яндекс», который совершил государственную измену, а именно финансировал войска Украины. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«[Задержанный] причастен к совершению государственной измены в форме оказания финансовой помощи вооруженным силам Украины в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Установлено, что после начала спецоперации мужчина переводил деньги на счет зарегистрированного на Украине фонда. Эти средства шли на бронетехнику, боеприпасы, экипировку и медикаменты ВСУ. В дальнейшем фигурант покинул Россию, скрываясь от частичной мобилизации.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о госизмене. Проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательств.

Кроме того, известно, что ранее фигурант привлекался к административной ответственности за участие в несанкционированных митингах.

Ранее 5-tv.ru писал, что жителя Приморья задержали по подозрению в работе на украинскую разведку. Мужчина действовал в интересах ГУР Минобороны Украины. Сам задержанный сознался, что прекрасно осознавал, что переданные им данные могут использоваться против безопасности страны.

Тема:
Спецоперация
13 мая
Астраханский депутат Харитонов заявил о подрыве его авто в зоне спецоперации
13 мая
Средства ПВО сбили ракеты Storm Shadow над Крымом
13 мая
Российские Су-25 разгромили опорный пункт ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО за день
13 мая
Генштаб ВСУ признал успехи ВС РФ на харьковском направлении
12 мая
«Это было предательство»: в ВСУ резко раскритиковали украинскую власть
12 мая
Скадовск в Херсонской области частично остался без света из-за атаки ВСУ
12 мая
Военные РФ сбили украинский самолет Миг-29
12 мая
ВСУ окончательно рухнут в случае отказа от сдачи Харьковской области
12 мая
Гладков помогает разгребать завалы на месте обрушения подъезда в Белгороде
12 мая
В Белгороде обрушился подъезд из-за попадания украинского снаряда
+7° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 36%
91.82
0.70 98.95
0.64
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:05
Паша Техник остался без куртки за 500 тысяч рублей. Кто ограбил и избил рэпера
12:00
В РФ задержаны девять фигурантов дела о финансировании ВСУ путем мошенничества
11:49
Набрала 37 килограммов: Устиненко пожаловалась на фигуру после беременности
11:33
МВД России объявило в розыск правнучку Героя СССР Чкалова
11:18
В Ереване задержали более 100 участников акции протеста, требовавших отставки Пашиняна
11:12
Актрисе Наталье Теняковой экстренно вызвали скорую помощь

Сейчас читают

«Показал преступность»: на Западе неожиданно отреагировали на теракт в Белгороде
«Любовь множится»: жена Павла Мамаева рассказала о грядущем пополнении
Давление изнутри: какие страхи мешают нам стать успешными и как с ними бороться
Во славу победителям: прямая трансляция Парада Победы на Красной площади

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео