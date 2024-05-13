В Нижегородской области задержан экс-сотрудник «Яндекса» по делу о госизмене

ФСБ задержала бывшего сотрудника «Яндекса» за финансирование ВСУ
Фото, видео: ЦОС ФСБ РФ; 5-tv.ru
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Прежде фигурант привлекался за участие в несанкционированных митингах.
Силовики пресекли в Нижегородской области противоправную деятельность экс-сотрудника ООО «Яндекс», который совершил государственную измену, а именно финансировал войска Украины. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
«[Задержанный] причастен к совершению государственной измены в форме оказания финансовой помощи вооруженным силам Украины в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации», — говорится в сообщении.
Установлено, что после начала спецоперации мужчина переводил деньги на счет зарегистрированного на Украине фонда. Эти средства шли на бронетехнику, боеприпасы, экипировку и медикаменты ВСУ. В дальнейшем фигурант покинул Россию, скрываясь от частичной мобилизации.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о госизмене. Проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательств.
Кроме того, известно, что ранее фигурант привлекался к административной ответственности за участие в несанкционированных митингах.
Ранее 5-tv.ru писал, что жителя Приморья задержали по подозрению в работе на украинскую разведку. Мужчина действовал в интересах ГУР Минобороны Украины. Сам задержанный сознался, что прекрасно осознавал, что переданные им данные могут использоваться против безопасности страны.
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