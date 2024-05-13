Классическая Ленинградская область: в Шушарах расчленили женщину

Останки разложили по пакетам и выбросили на улицу.

В Шушарах — поселке в Ленинградской области — обнаружили расчлененное тело неизвестной женщины, об этом 5-tv.ru сообщил источник.

Отмечается, что кровавую находку обнаружил мужчина 12 мая. Пакеты источали ужасный запах, в котором находились части тела неизвестной ему женщины. В одном мешке оказалось туловище без конечностей, а в другом голова.

Следователи провели осмотр места, на котором были обнаружены останки, и назначили судебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить все обстоятельства преступления.

На данный момент проводятся следственные действия с целью выяснить личность жертвы и раскрыть все обстоятельства убийства. Следственный комитета РФ по городу Санкт-Петербург возбудил уголовное дело по части 1 статьи 105-й УК РФ.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что восьмимесячный ребенок скончался в Санкт-Петербурге.