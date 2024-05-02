Умер после кормления: полиция обнаружила мертвого грудного ребенка в Петербурге

|
Александр Тарасов
Александр Тарасов Эксклюзив 25 0

В Петербурге правоохранительные органы обнаружили мертвого грудного ребенка

Умер после кормления: полиция обнаружила мертвого грудного ребенка в Петербурге

Фото: www.globallookpress.com / Баранов Владимир

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Мать-одиночка не смогла спасти свое дитя.

Восьмимесячный ребенок скончался в Санкт-Петербурге. После кормления младенцу стало плохо, сообщил источник 5-tv.ru.

Кормили ли ребенка грудью или готовой смесью — не уточняется. У ребенка начались колики и рвота, в результате чего он, предварительно, и захлебнулся. Мать-одиночка, работающая врачом-лаборантом, не смогла спасти свое дитя.

Сообщается, что на место прибыла следственно-оперативная группа, сотрудники обнаружили в трехкомнатной съемной квартире мертвого ребенка. Следов насильственной смерти найдено не было.

Дело передали в Следственный комитет по городу Петербургу, проводится проверка. Само же тело ребенка сотрудники правоохранительных органов отправили в морг — для установления причин смерти.

Ранее 5-tv.ru писал о другом случае, произошедшем с ребенком в Петербурге. Тогда новорожденного экстренного госпитализировали в больницу — ему грозила смерть.

+9° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
91.78
-0.23 98.03
-0.69
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:26
«Чтобы дать понять»: Кулеба о повреждении половины энергосистемы Украины
12:20
Зима возвращается: холод, ветер и дожди накроют Москву на Пасху
12:18
МВД хочет сделать обязательным флаг России на автомобильных номерах
12:16
Украина намерена добиться ограничения съемки территории страны со спутников
12:04
Умер после кормления: полиция обнаружила мертвого грудного ребенка в Петербурге
11:48
Главный экспонат: выставка трофейной техники НАТО вызвала ажиотаж в Москве

Сейчас читают

«Тарасам — смерть, своим отпрыскам — Куршавель»: как украинские паны дурят свой народ
За что ГИБДД будет аннулировать регистрацию у автовладельцев: дают 10 дней
Женщина-скандал: из-за чего Элина Быстрицкая умерла в одиночестве
«Привет, Федор!» — SHAMAN пригласил на концерт юного поклонника

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео