Умер после кормления: полиция обнаружила мертвого грудного ребенка в Петербурге

Мать-одиночка не смогла спасти свое дитя.

Восьмимесячный ребенок скончался в Санкт-Петербурге. После кормления младенцу стало плохо, сообщил источник 5-tv.ru.

Кормили ли ребенка грудью или готовой смесью — не уточняется. У ребенка начались колики и рвота, в результате чего он, предварительно, и захлебнулся. Мать-одиночка, работающая врачом-лаборантом, не смогла спасти свое дитя.

Сообщается, что на место прибыла следственно-оперативная группа, сотрудники обнаружили в трехкомнатной съемной квартире мертвого ребенка. Следов насильственной смерти найдено не было.

Дело передали в Следственный комитет по городу Петербургу, проводится проверка. Само же тело ребенка сотрудники правоохранительных органов отправили в морг — для установления причин смерти.

Ранее 5-tv.ru писал о другом случае, произошедшем с ребенком в Петербурге. Тогда новорожденного экстренного госпитализировали в больницу — ему грозила смерть.