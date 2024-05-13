Умер звезда «Д’Артаньян и три мушкетера» Владимир Жариков

Легендарному каскадеру и актеру было 85 лет.
Фото: Из открытых источников
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Умер звезда фильмов «Место встречи изменить нельзя» и «Д’Артаньян и три мушкетера» Владимир Жариков. О его смерти сообщили в Союзе кинематографистов РФ.
Российскому каскадеру и актеру было 85 лет. Он прошел уникальный путь и снимался у известных режиссеров, за время своей кинокарьеры Владимир Жариков успел поработать в 80 проектах.
Подробности его смерти пока неизвестны.
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