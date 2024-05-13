«Психика дороже»: Бородина резко высказалась о бывшем муже после его свадьбы
Бородина заявила, что никогда не запрещала дочке видеться с отцом Омаровым
Фото: Белкин Алексей / ТАСС
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Негодует знаменитость из-за отношений Курбана Омарова с их общим ребенком.
Бизнесмен Курбан Омаров, бывший супруг телеведущей Ксении Бородиной, на днях женился на беременной молодой возлюбленной. Телеведущая не смогла проигнорировать вопросы подписчиков про его отношения с их общей дочерью Теоной.
Бородина подчеркнула, что она никогда не запрещала детям видеться с их отцами. Другое дело — это желание их отцов общаться. По словам знаменитости, она не может себе представить, как можно месяцами, а то и годами не встречаться с детьми.
«Я слова плохого в адрес отцов не сказала никогда. Только всегда хорошее, потому что мне психика моих детей дороже всего на свете», — цитирует ее 7Дней.ru.
Также телеведущая намекнула, что на свадьбе Теоны также не было, потому что, по всей видимости, приглашения от отца она так и не получила.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ксения Бородина уехала с детьми в США к родственникам бывшего возлюбленного Омарова.
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