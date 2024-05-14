Чудо-средство: ученые создали гидрогель для снижения уровня алкоголя в организме

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 12 0

Nature Nanotechnology: ученые создали обезвреживающий алкоголь гидрогель

Чудо-средство: ученые создали гидрогель для снижения уровня алкоголя в организме

Фото: www.globallookpress.com / Nir Alon

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Разработанное вещество способно не только очистить организм от этанола, но и нейтрализовать токсичные молекулы ацетальдегида, накапливающегося при злоупотреблении спиртным.

Китайские ученые совместно с европейскими под руководством профессора Федерального технологического института в Цюрихе Раффаэле Мецценги разработали гидрогель, который может снизить уровень алкоголя в организме. Результаты исследования были опубликованы в журнале Nature Nanotechnology.

Средство состоит из молекул бета-лактоглобулина, одного из основных белков молочной сыворотки. В него внедрили немного наночастиц золота и ионов железа, что, в свою очередь, позволяет гидрогелю активно вбирать в себя молекулы этанола и окислять их, а значит — позволяет очищать организм от алкоголя.

Средство исследователи испытали на мышах, в крови которых был алкоголь. Ученые ввели гидрогель в пищеварительную систему грызунов и проследили, как он влиял на концентрацию этанола. В результате оказалось, что средство снизило концентрацию алкоголя в крови на 55% всего за пять часов.

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