Танки гремят: на южнодонецком направлении наши бойцы вытесняют ВСУ

Бегут со своих позиций украинские боевики и на другом участке спецоперации — южнодонецком. Правда, далеко уйти у националистов редко получается.

Буквально в спину им дышат танкисты Тихоокеанского флота (ТОФ). При поддержке операторов беспилотников они наносят удары по укреплениям противника и тыловым районам.

Так наши военные отрезают ВСУ пути отступления и лишают возможности подтянуть подкрепление. С передовой репортаж корреспондента «Известий» Кирилла Олькова.

Между выстрелами не больше пяти секунд. На передовой южно — донецкого фронта танкисты морской пехоты тихоокеанского флота. Их тепловизоры «сканирует врага», которого видно даже ночью.

Танковые пушки стреляют за Новомихайловку, в сторону отступающих отрядов ВСУ. Залетают к противнику в тыл. Это хорошо видно с беспилотника. На земле — взрывы и густой дым.

Танкисты возвращаются в базовый лагерь. Со своей задачей они справились, хотя назвать эту ночь спокойной никак нельзя.

Уже отступающие ряды украинских боевиков оттесняют еще дальше боеприпасы российских военных. С беспилотников видно, что снаряды попадают в тыл боевиков ВСУ, но из-за пыли на земле не видно практически ничего. Танковые экипажи с дальней дистанции помогают расчетам САУ.

«Взрывы, больше пыли видишь. Командир корректирует, куда ехать. Это хороший и резвый танчик, привыкнуть просто надо сперва. После бензиновых машин другие ощущения», — рассказал механик-водитель с позывным Димарик.

Командир танка с позывным Малой поделился, как однажды в их боевую машину попала противотанковая управляемая ракета (ПТУР) боевиков ВСУ. Малой — самый младший в батальоне военный, но в свои 20 лет он уже занимает должность командира танка.

«Мы только заехали в лесополку, нам сразу ПТУР прилетел в правую гусеницу. Третий каток полностью оторвало вообще. Было попадание также осколками в пушку», — рассказал Малой.

Также российские танкисты принимали участие в танковом прорыве при штурме Новомихайловки. Малой рассказал, что он вместе с сослуживцами разносили опорные пункты боевиков ВСУ и подбивали их технику.

САУ и сейчас работают на пределе возможностей. Они позволяют танкистам вытеснять украинских боевиков уже за пределами Новомихайловки. Боевики хаотично отступают куда угодно, только бы оказаться как можно дальше от пушек и артбоеприпасов ВС России.