93-летнему Ивану Краско стало плохо во время открытия кинофестиваля

|
Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Эксклюзив 27 0

Его укачало в машине, и это отразилось на сердце артиста.

93-летнему Ивану Краско стало плохо во время открытия кинофестиваля

Фото: www.globallookpress.com / Zamir Usmanov

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Народному артисту России, 93-летнему Ивану Краско, резко стало плохо во время открытия кинофестиваля. Эта информация стала известна 5-tv.ru.

Краско ехал в автомобиле на торжественное мероприятие «Виват Кино России», и его укачало. Ситуация отразилась на сердце актера, он сильно переволновался.

К счастью, как сообщила нам его помощница Дарья, артисту помогла таблетка валидола, после нее Иван Краско смог продолжить пусть на кинематографический фестиваль.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Иван Краско отметил 93-й день рождения.

+3° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 65%
91.63
-0.19 98.85
-0.10
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:19
93-летнему Ивану Краско стало плохо во время открытия кинофестиваля
9:09
Опасно для жизни: может ли храп случайно убить
8:57
Суды и смерти нипочем: скандальный хирург Хайдаров не намерен прекращать оперировать
8:54
Здравствуй, небо в облаках: что стало с актерами сериала «Солдаты»
8:53
Над Белгородской областью за ночь уничтожили 25 снарядов РСЗО Vampire
8:37
«Ничего плохого не сделала»: зачем Вучич встретился с Кулебой и Зеленской

Сейчас читают

США нужен российский уран: американская Centrus запросит исключение из санкций
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 мая, для всех знаков зодиака
Все еще звучит тревога: последняя информация о теракте в Белгороде
Во славу победителям: прямая трансляция Парада Победы на Красной площади

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео