Стефания унаследовала и талант к музыке от своего папы.

Жизнь популярного рэпера Ратмира Шишкова, который создал свою группу с Тимати и Домиником, оборвалась в возрасте 18 лет 23 марта в 2007 году, из-за автокатастрофы.

Музыкант находился за рулем машины, будучи пьяным, он ехал на красный сигнал светофора и врезался на перекрестке в другой автомобиль.

После смерти рэпера стало известно, что в день аварии появилась на свет его дочь Стефания. О том, как живет сейчас дочка Шишкова рассказало издание «Страсти».

Ратмир тщательно скрывал свою личную жизнь, но выяснилось, что он встречался с девушкой по имени София, которая забеременела от него.

Сейчас Стефании 17 лет, два года назад она окончила школу. Уже с маленького возраста девочка проявляла интерес к творческой сфере своего покойного отца, занималась танцами в школе-студии Аллы Духовой.

Ее воспитывала не только мама, но также бабушка Ляля Шишкова и друзья Ратмира — Тимати и Доминик Джокер.

В своем личном блоге мама рэпера написала трогательное обращение к своей внучке с фотографией взрослой Стефании, которая выросла красивой и эффектной девушкой, унаследовав экзотичную внешность Софии.

Дочь Ратмира Шишкова. Фото: Instagram* / lyalyashishkova_official

«Благодарю твою маму за нашу встречу 17 лет назад, как будто только вчера, и твой первый взгляд, который остался на всю жизнь. благодарю Господа, что с твоим появлением мое сердце стало дышать новой краской и поселило Любовь!», — сказала Ляля Шишкова.

Пользователи сети отметили, что у Стефании с возрастом все больше проявляются черты ее отца и присоединились к поздравлениям дочки Ратмира с днем рождения.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что невеста Тимати пострадала на отдыхе.

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