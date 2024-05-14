В Москве прошел приуроченный к полумарафону «ЗаБег. РФ» пресс-завтрак

В Москве прошел приуроченный к международному полумарафону «ЗаБег. РФ» пресс-завтрак.

На мероприятии присутствовали в том числе олимпийская чемпионка и чемпионка мира по прыжкам в высоту Анна Чичерова, а также президент федерации триатлона России, организатор «Гонки Героев», полумарафона «ЗаБег. РФ» Ксения Шойгу.

Она отметила, что это самое большое беговое мероприятие в мире, если говорить о количестве участников и о странах. По ее словам, кроме России в соревновании примут участие еще 15 государств, включая Египет, ОАЭ, Катар, Бразилию, Сербию, Белоруссию.

«Помимо этого, хотелось бы упомянуть о том, что забег пройдет во всех субъектах Российской Федерации, и огромное количество городов будет участвовать. На старт выйдет порядка 189 тыс. человек, что является абсолютно беспрецедентным количеством», — подчеркнула Шойгу.