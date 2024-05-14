Очевидцы заявили о стрельбе у станции метро «Пионерская» в Петербурге
По некоторым данным, пострадал мужчина.
Фото, видео: 5-tv.ru
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Неизвестный открыл стрельбу недалеко от станции метро «Пионерская» в Санкт-Петерубрге. Очевидцы поделились кадрами с места ЧП — на парковке перед торговым центром (ТЦ) «Сити Молл».
Судя по кадрам, на месте происшествия уже работают экстренные службы. По некоторым данным, в результате стрельбы пострадал мужчина, получив ранение брюшной полости, медики оказывают ему помощь.
Что стало причиной стрельбы, пока не известно. По информации источника 5-tv.ru, между людьми мог произойти конфликт. Открывший стрельбу из пистолета скрылся, его автомобиль сейчас разыскивают.
Читайте также
58%
-0.19 98.85
-0.10
Нашли ошибку?