Очевидцы заявили о стрельбе у станции метро «Пионерская» в Петербурге

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Эксклюзив 196 0

По некоторым данным, пострадал мужчина.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Неизвестный открыл стрельбу недалеко от станции метро «Пионерская» в Санкт-Петерубрге. Очевидцы поделились кадрами с места ЧП — на парковке перед торговым центром (ТЦ) «Сити Молл».

Судя по кадрам, на месте происшествия уже работают экстренные службы. По некоторым данным, в результате стрельбы пострадал мужчина, получив ранение брюшной полости, медики оказывают ему помощь.

Что стало причиной стрельбы, пока не известно. По информации источника 5-tv.ru, между людьми мог произойти конфликт. Открывший стрельбу из пистолета скрылся, его автомобиль сейчас разыскивают.

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Очевидцы заявили о стрельбе у станции метро «Пионерская» в Петербурге

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