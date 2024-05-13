Собянин показал новый кроссовер «Москвич 8»

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 5 0

Производство и старт продаж кроссоверов запланирован на конец текущего года.

Собянин показал новый кроссовер «Москвич 8»

Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы mos.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин показал готовый экземпляр кроссовера «Москвич 8» с территории столичного автозавода. Снимок новинки градоначальник опубликовал 13 мая в своем Telegram-канале.

Производство и старт продаж кроссоверов «Москвич 8» запланирован на конец текущего года. Длина автомобиля составляет 4824 мм при колесной базе 2830 мм, салон рассчитан на семь человек.

Под капотом установлен бензиновый двигатель GDI (174 л. с.) в сочетании с 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией. В список оснащения вошли цифровая приборная панель с дисплеем диагональю 12,3 дюйма, беспроводная зарядка для смартфона, система кругового обзора, поддержка Apple CarPlay и Android Auto и прочие опции.

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