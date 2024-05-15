Как танки Т-80БВК освобождали Новомихайловку. Лучшее видео из зоны СВО за день

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 156 0

Танкисты соединения морской пехоты Тихоокеанского флота совместно с другими дальневосточными подразделениями несколько месяцев вели напряженные бои по освобождению населенного пункта.

Фото, видео: Коновалов Алексей / ТАСС; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

Минобороны России опубликовало видео работы российских бойцов из зоны проведения специальной военной операции (СВО). 5-tv.ru собрал самые яркие кадры с передовой в одном видео.

Новороссийские десантники штурмуют опорный пункт ВСУ под Вербовым

На ореховском участке, в районе населенного пункта Вербовое Запорожской области, подразделения гвардейского десантно-штурмового Кубанского казачьего полка из Новороссийска группировки войск «Днепр», при поддержке авиации и огня артиллерии продолжили улучшение положения по переднему краю и штурмом овладели крупным опорным пунктом ВСУ.

В ходе разведывательных действий и доразведки позиций ВСУ с воздуха, десантники вскрыли систему обороны, основные опорные пункты и огневые средства противника.

В результате контрбатарейной борьбы, артиллерия группировки подавила огневые позиции артиллерии ВСУ и уничтожила вскрытые пункты управления.Деморализовав противника точными ударами и подавив огневые средства, десантники с нескольких направлений пошли на штурм.

Операторы БПЛА с воздуха сопровождали штурмующие подразделения, с помощью которых командиры управляли боем.

В дальнейшем, штурмовые группы ВДВ, используя весь арсенал стрелкового вооружения, находясь под постоянным огневым воздействием противника, штурмом овладели опорным пунктом. Противник бежал, бросив раненых и убитых. Часть боевиков сложила оружие и сдалась в плен.

Работа танков Т-80БВК на южнодонецком направлении СВО  

Танкисты соединения морской пехоты Тихоокеанского флота совместно с другими дальневосточными подразделениями несколько месяцев вели напряженные бои по освобождению населенного пункта Новомихайловка на южнодонецком направлении специальной военной операции.

Экипажи танков Т-80БВК часто шли в авангарде, пробивая дорогу штурмовым группам, работали по опорным пунктам ВСУ прямой наводкой и с закрытых огневых позиций, как днем, так и ночью.

Впереди, как правило, шел танк с противоминными тралами, который пробивал путь остальным машинам непосредственно к линии боевого соприкосновения, он же первым принимал на себя огонь противника.

Тема:
Спецоперация
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