Эрдоган провел экстренное собрание после предупреждения о госперевороте

|
Руслан Велишов
Руслан Велишов 49 0

Насчет готовящегося мятежа лидера Турции предупредил глава партии МНР.

Эрдоган провел экстренное собрание после предупреждения о госперевороте

Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган экстренно собрал глав разведки и минюста. Сделал он это после предупреждения о готовящемся госперевороте. Об этом сообщило издание Turkiye.

«Заседание связано с предупреждениями, которые получил турецкий лидер. Они касаются возможного госпереворота», — написано в материале.

Издание отметило, что о перевороте президента предупредил лидер партии турецких националистов (МНР) Девлет Бахчели.

В Турции начали массово увольнять полицейских, которых обвиняют в связях с некой преступной организацией. Бахчели отметил, что при потенциальном госпервороте нельзя обойтись только отстранением небольшого количества правоохранителей.

Сегодня, 15 мая, глава Турции должен выступить на расширенном заседании.

Ранее 5-tv.ru писал, что Эрдоган объяснил перенос визита в США «плотным графиком» Байдена.

+6° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 81%
91.36
-0.27 98.67
-0.18
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:47
Два человека пострадали при атаке ВСУ на Белгород
6:31
Индивидуальное питание: модная заморочка или эффективный способ похудеть
6:16
«Мне надо готовиться?» — сын Утяшевой шокировал ее планами на будущее
6:00
Как танки Т-80БВК освобождали Новомихайловку. Лучшее видео из зоны СВО за день
5:44
Эрдоган провел экстренное собрание после предупреждения о госперевороте
5:38
Необычная польза: как интервальное голодание влияет на здоровье печени

Сейчас читают

На рынках появились первые майские арбузы - откуда их везут и почем продают
Соведущий Малышевой: «Если дети неправильно питаются первые 10 лет своей жизни, можете отнимать от нее 25 лет»
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 мая, для всех знаков зодиака
Во славу победителям: прямая трансляция Парада Победы на Красной площади

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео