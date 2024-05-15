Задачи определены: главное о встрече Путина с новым составом Правительства

Глава государства призвал максимально быстро создать механизмы поддержки семей и бизнеса.

Владимир Путин накануне вечером встретился в Кремле с новым составом правительства. Президент призвал министров серьезно отнестись к реализации намеченных планов и добавил, что перед Кабмином стоит много задач.

И прежде всего — это поддержка семей и бизнеса. При этом глава государства отдельно отметил, что определить механизмы этого необходимо в ближайшее время. Корреспондент «Известий» Игорь Балдин с подробностями.

Всего одного дня министрам хватило, чтобы понять: теперь работы будет еще больше. Пока одни проводили непростой день в Думе, донося до депутатов свою повестку, другие выступали с трибуны Совета Федерации — там утверждали главу МИДа и весь силовой блок. Уже ночью в Кремле их собирает президент.

«Впереди у нас много задач. Важно для долгосрочного устойчивого и уверенного развития нашей страны действовать совместно в едином строю, что называется, выражаясь военным языком, и вместе с депутатами Госдумы, и вместе с регионами РФ», — сообщил лидер страны.

В Кабмине теперь немало новых имен: экс-губернаторы Алиханов, возглавивший Минпромторг, и Дегтярев — министерство спорта, Старовойт — транспорта, Цивилев — энергетики. Оксана Лут — министр сельского хозяйства — много лет в отрасли, была замом Дмитрия Патрушева.

И, пожалуй, самое неожиданное и в то же время — важное назначение — Андрей Белоусов становится главной оборонного ведомства.

Сергей Шойгу, который руководил Минобороны последние 11 лет, переходит на работу в Совбез. Белоусов — экономист, человек, который может грамотно распределять ресурсы, вводить инновации в промышленность — а именно это необходимо сейчас, когда идет спецоперация.

«Правительство обновилось — у нас появилось шесть новых министров, и из них четверо пришли из регионов РФ. Это люди хорошо нам известные, с хорошим опытом, некоторые из них с хорошим опытом работы в федеральном правительстве ранее. И теперь, поработав на территории, они приобрели еще больше опыта, знаний, чувства этой территории, где они работали, и территории вообще», — подчеркнул Путин.

«Состав правительства в целом сохранился и был укреплен за счет губернаторского комплекса. И это тоже очень важно, это позволит нам обеспечить, с одной стороны, преемственность государственных программ и национальных проектов, которыми мы занимались, с другой стороны, там обратная связь, которую коллеги здесь принесут из регионов, очень важна», — сообщил председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

Особое внимание уделят контролю за расходованием средств. Главой счетной палаты становится Борис Ковальчук. Одной из своих главных задач на новом посту он уже назвал выполнение гособоронзаказа.

«В ближайшее время нам предстоит определить финансовое обеспечение наших планов, механизмов поддержки российских семей, граждан, бизнеса. Мы работали с вами над этим на протяжении почти всего предыдущего года. Но, тем не менее, если есть необходимость что-то донастроить с точки зрения определения источника финансирования, то надо это сделать как можно быстрее», — заявил российский лидер.

В день своего вступления в должность Владимир Путин издал указ — о национальных целях до 2030 года: снижение уровня бедности, модернизация здравоохранения, ЖКХ, поддержка участников СВО, молодых ученых. Эта масштабная программа развития России и станет главным направлением работы обновленного кабинета министров.