Маневр — бегство: ВСУ отступают на харьковском направлении
ВСУ отступают на харьковском направлении под натиском ВС РФ
Фото, видео: Коновалов Алексей / ТАСС; 5-tv.ru
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
На этом фоне Зеленский отменил визит в Испанию, который был запланирован на пятницу.
ВСУ стремительно отступают на харьковском направлении под натиском российских войск. Это были вынуждены признать в украинском Генштабе.
В заявлении на официальной странице ведомства в соцсетях попытались оправдать потерю стратегических позиции, тем, что якобы совершают маневр и перемещаются на более выгодные рубежи.
Однако неудачи ВСУ очевидны. Всего за неделю они потеряли девять населенных пунктов, российские подразделения вплотную подошли к Волчанску. За него идут активные бои. Наши штурмовики выбивают врага из укреплений.
Так что маневры ВСУ в этом районе больше напоминают бегство. На этом фоне Владимир Зеленский отменил визит в Испанию, который был запланирован на пятницу.
По информации испанских СМИ, он хотел подписать соглашение между Мадридом и Киевом об обеспечении безопасности. Европейские журналисты напрямую связывают это с неудачами ВСУ на фронте.
- 15 мая
- «Вооружения не спасут»: Захарова предрекла крах преступному режиму Зеленского
- 15 мая
- Успели: российские военные смогли предотвратить взрыв дамбы под Харьковом
- 15 мая
- Силы ПВО уничтожили украинский дрон над Татарстаном
- 15 мая
- СМИ заявили о давлении Украины на США из-за ситуации в Харьковской области
- 15 мая
- «Тяжелая внутренняя ситуация»: почему Зеленский отменил визит в Испанию
- 15 мая
- Силы противовоздушной обороны сбили ракеты ATACMS и авиабомбы HAMMER над регионами России
- 15 мая
- Два человека пострадали при атаке ВСУ на Белгород
- 15 мая
- Как танки Т-80БВК освобождали Новомихайловку. Лучшее видео из зоны СВО за день
- 15 мая
- Российские ПВО сбили несколько ракет ВСУ в небе над Севастополем
- 15 мая
- Силы ВС РФ уничтожили еще один немецкий Leopard
Читайте также
81%
-0.27 98.67
-0.18
Нашли ошибку?