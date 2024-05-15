Достойные итоги: губернатор Санкт-Петербурга выступил с ежегодным отчетом

К 2024 году город достиг нужных показателей по четырем стратегическим направлениям.

Развитие транспорта, удобная инфраструктура и поддержка семей. Губернатор Санкт-Петербурга выступил с ежегодным отчетом перед депутатами Законодательного Собрания.

По словам Александра Беглова, к текущему году северная столица достигла нужных показателей по каждому из четырех стратегических направлений. Речь идет о комфорте в городе, открытости, технологичности и развитии социальной сферы.

При этом Беглов напомнил, что еще несколько лет назад подобное казалось не реалистичным. Корреспондент «Известий» Максим Облендер продолжит тему.

Маленькая передышка перед экзаменами и итоговыми контрольными. Первыми для этой школы. Она распахнула двери перед учениками района в сентябре, за парты сели 1100 учеников.

Бассейн, современная техника, мебель, даже виртуальный тир — примерно так выглядят все школы, которые сегодня строятся в Петербурге. Ударная пятилетка!

Бюджет в один триллион рублей планировался, когда город зарабатывал в два раза меньше. Сегодня — это реальность, не помешали ни санкции, ни пандемия.

«Один триллион рублей мы заработали уже в 2022 году. До конца 2024 года будет сдано в общей сложности более 400 школ, детских садов и поликлиник. Средняя заработная плата в этом году также превысит запланированный уровень в 100 тысяч рублей. Диалог с жителями мы научились вести практически в режиме реального времени», — сообщил губернатор Александр Беглов.

Уже в этом сентябре для первоклашек откроют двери шесть новых школ почти на 7000 мест. Стройке помогают налоги — основная статья доходов мегаполиса.

В прошлом году основные притоки в триллионный бюджет поступали от флагманов и гигантов российской экономики: «Газпрома», заводов объединенной судостроительной корпорации.

На успехах последней губернатор остановился подробно — в работе 31 гражданское судно, 30 военных кораблей, заложен новый атомный ледокол «Ленинград». Выросли и неналоговые доходы города, в три раза. Это позволило начать решать застарелые проблемы.

Как подметил губернатор, долгое время набережные принадлежали сплошь автомобилистам. Но сейчас ситуация меняется. Все больше общественных пространств у воды.

Например, на этом месте раньше стоял ряд ночных клубов, которые каждые выходные отравляли жизнь горожан, проживающих на соседнем берегу. А теперь здесь общественное пространство, которое больше в народе известно как деревянный пляж. И каждый год что-то новое, так здесь скоро появятся новенькие тренажеры.

В порядок привели 40 километров береговых линий. Естественно, петербуржцы ждали, когда градоначальник заговорит про метро. Анонсировано как будет выглядеть продолжение Кировско-Выборгской линии — старейшей. Она пройдет через аэропорт «Пулково», выставочный центр «Экспофорум», Царское село и кампусы ведущих университетов города.

Отдельное внимание — метро в городе спутнике Петербурга, Кудрово. Всего в проекте 58 станций. За пять лет город кратно увеличил строительство дорожной инфраструктуры. Приведено в порядок более 800 километров дорог, мы построили новые крупные развязки, отремонтировали набережные и мосты.

Впервые за 40 лет началось строительство нового разводного моста — Большого Смоленского. Ударными темпами расселяется аварийное жилье. До конца этого года расселят все дома, признанные аварийными до 2022-го. В завершении отчета зал встретил аплодисментами знаковое заявление губернатора — подспорье для всех семей с маленькими детьми.

«Ну хорошо если один ребенок. А если четыре, а если пять. А если многодетная семья. Поэтому я предлагаю с 1-го сентября для наших городских детишек отменить плату за детский сад», — сообщил губернатор Александр Беглов.

И правительство города не планирует снижать темпы. На ближайшие годы поставлена еще более амбициозная цель — ежегодные доходы города не менее двух триллионов рублей. Затраты на инновации в промышленности и науку удвоят, а средняя зарплата горожан должна выйти на уровень 180 тысяч рублей. Идеи создания комфортного, умного, социального и открытого города не потеряют актуальности.