«Логика идет вразрез»: Захарова о словах главы МОК про слежку за россиянами

Организация пытается найти способы не допустить спортсменов из России к участию в Олимпиаде.

Слова главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха про слежку за высказываниями российских спортсменов в сети являются преступлением. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга.

«Мы бы назвали ранее это верхом непорядочности, на самом деле это преступное заявление. Это логика, которая идет не просто в разрез, а в прямое противодействие всем тем документам, которые регламентируют работу Томаса Баха», — сказала дипломат.

Так Захарова отреагировала на слова Баха о том, что руководство МОК обращалось к украинцам, чтобы те отслеживали высказывания российских спортсменов в интернете и СМИ. Их задача — найти такие утверждения, которые могли бы стать основанием для отказа в допуске к участию в Олимпийских играх.

Бах также говорил о создании специальной комиссии, которая следит за публичными высказываниями спортсменов из России.

В этом году Олимпийские игры пройдут во Франции с 24 июля по 11 августа. Церемония открытия состоится 26 июля. О допуске российских спортсменов к олимпийским состязаниям в 2024 году стало известно 8 декабря 2023-го. МОК принял такое решение, но при этом прописал множество условий.

Так, требования включают запрет на любую деятельность, связанную с национальным флагом, гимном, эмблемой или любым другим символом России. Кроме того, табу наложено на символику национальных федераций или олимпийских комитетов.

Спортсмены не могут высказываться в поддержку спецоперации на Украине на официальных мероприятиях и в интервью прессе ни до, ни во время, ни после Игр. То же касается их персонала. При этом россиянам и белорусам не разрешено выступать в командных дисциплинах.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что МОК не планирует вручать атлетам из России перешедшие им медали Олимпиады.