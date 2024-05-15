Вред одиночества: у холостых мужчин чаще выявляют инсульт

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Минздрав РФ: у холостых мужчин чаще выявляют инсульт

Фото, видео: www.globallookpress.com / © Michaela Begsteiger; 5-tv.ru

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Вредны не только энергетики.

Вредны для здоровья не только энергетики, но и одиночество. К такому выводу российские медики пришли в Международный день семьи. В Минздраве рассказали, что у неженатых мужчин гораздо чаще выявляют сердечно-сосудистые заболевания.

Кроме этого, у холостых россиян в возрасте от 55 до 64 лет повышен риск смерти от различных заболеваний. А вот семейные пары более стрессоустойчивы, супруги следят за здоровьем друг друга и реже совершают необдуманные и рискованные поступки.

И вот теперь одиночество не грозит старшему матросу Илье Григорьеву. Подводник Тихоокеанского флота сделал предложение сразу по возвращению их похода.

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