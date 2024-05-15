Собянин сообщил о планах благоустройства на северо-востоке Москвы

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 8 0

По словам чиновника, в Южном Медведково запланировано обустройство общественного пространства около центра «Полярный».

Собянин сообщил о планах благоустройства на северо-востоке Москвы

Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы mos.ru

Шесть проектов благоустройства планируется реализовать на северо-востоке Москвы. Об этом в среду, 15 мая, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.

По словам чиновника, в Южном Медведково запланировано обустройство общественного пространства около центра «Полярный». В проект также включены работы по благоустройству территории центра «Олимп» на другой стороне Полярной улицы. Там появится сцена, где под навесом можно будет проводить районные мероприятия. Предусмотрена зона отдыха с качелями, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Новые площадки для выгула собак обустроят в Алексеевском районе. Кроме того, там планируется усовершенствовать детские площадки и облагородить пешеходные переходы.

Зеленую зону благоустроят на Северном бульваре в Отрадном. Кроме того, в планах — благоустройство жилого квартала в границах Проектируемого проезда № 6185, улицы Римского-Корсакова, улицы Декабристов и Алтуфьевского шоссе.

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