Собянин сообщил о подготовке метрополитеном книги с рассказами пассажиров

Всего будет собрано 90 историй пассажиров
Фото: © РИА Новости / Наталья Селиверстова
К 90-летнему юбилею столичный метрополитен готовит книгу с рассказами пассажиров, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
«Если у вас есть теплое воспоминание, связанное с метро, присылайте до 15 января следующего года», — написал градоначальник в Telegram.
Всего будет собрано 90 историй пассажиров. Тексты должны быть не менее 200 и не более 500 слов.
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