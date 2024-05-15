В Москве благоустроят территорию Варшавских прудов

Территорию Варшавских прудов благоустроят в Москве. Во вторник, 14 мая, соответствующее распоряжение подписал мэр столицы Сергей Собянин.

В 2019 году специалисты провели реабилитацию двух больших прудов каскада, а в 2024 году им предстоит провести укрепление берега, очистить дно двух водоемов меньшего размера от илового осадка и мусора. Кроме того, запланировано комплексное благоустройство прилегающих территорий, пишет RT.

В частности, на прилегающей территории обустроят пешеходные дорожки, разместят скульптуры в виде цапель и рыб, установят скамейки и кормушки для птиц, а также смонтируют систему освещения, сообщает агентство городских новостей «Москва».