Умер народный художник России Сергей Андрияка

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 22 0

Живописцу было 65 лет. Последней фразой было: «всех люблю».

Умер народный художник России Сергей Андрияка

Фото: © РИА Новости / Владимир Трефилов

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Известный живописец и педагог, народный художник РФ Сергей Андрияка скончался на 66-м году жизни. Об этом агентству ТАСС рассказали в пресс-службе Академии акварели и изящных искусств художника.

Он умер утром в четверг, как сообщил представитель РПЦ Владимир Легойда. Последней фразой было: «всех люблю».

«Сергей Николаевич сегодня умер», — гласит сообщение.

Андрияка начал заниматься рисованием в возрасте шести лет. Он учился в художественной школе, которой руководил его отец.

В 1976 году он поступил в Московский художественный институт имени Сурикова, где стал обучаться на направлении «станковая живопись». С 1979-го по 1989-й Сергей Николаевич преподавал в средней художественной школе.

В 1983 году живописца приняли в Союз художников СССР. В 1999 году творец основал Школу акварели Сергея Андрияки, а позже и Академию акварели и изящных искусств.

Художник написал более нескольких тысяч акварельных произведений. В основном он придерживался жанров пейзажа и натюрморта.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что умер академик РАН и доктор филологических наук Юрий Апресян.

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