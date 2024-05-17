Жадные и эгоистичные? Почему в обществе так не любят богачей

Что показали исследования ученых?

Ученые давно интересуются нравственной составляющей людей с высоким уровнем дохода. Существуют предположения, что более обеспеченные граждане чаще могут проявлять эгоистическое поведение, например, забирая конфету у ребенка или не уступая дорогу на перекрестке.

Обычные люди также нередко замечают, что их богатые друзья более склонны к жадности и осторожности в финансовых вопросах. Об этом пишет Forbes.

Исследования, посвященные этой теме, носят противоречивый характер. Например, опыт Пола Пиффа и его коллег из Мичиганского университета в 2012 году показал, что люди из высшего класса имеют тенденцию к более неэтичному поведению и нарушениям закона.

Однако в 2023 году социологи перепроверили эти данные и провели часть эксперимента заново, не обнаружив никакой связи между социальным статусом и неэтичным поведением.

Были проведены и другие эксперименты, подтверждающие частично или полностью гипотезы о том, что «с богатыми что-то не так». Например, обзорное исследование в 2016 году показало, что богатые люди более зациклены на себе и меньше времени уделяют окружающим, а люди с низким социальным статусом лучше считывают эмоции и более эмпатичны.

Помимо этого, в 2019 году исследователи провели эксперимент, в результате которого определили, что водители дорогих машин реже уступают дорогу пешеходам.

Писатель Кристофер Райан выдвинул свою теорию происхождения так называемого «синдрома богатого придурка». По его мнению, такое поведение может быть связано не с эгоизмом, а с их разочарованием и неудовлетворением жизнью.

«Что, если это не результат многочисленных нянь, парусного спорта или неоднократных передозировок икры, а разочарование от того, что вам вроде как повезло, но вы все еще чувствуете себя неудовлетворенными?» — предполагает Райан.

Помимо этого, представление о возможной «жадности» людей могут быть не проблемой богатых людей, а просто следствием завышенных ожиданий, считает Кристофер. Дело в том, что более обеспеченные люди чаще сталкиваются с различными просьбами и от них нередко требуют помощи. В результате каждый отказ богатых людей воспринимается как проявление жадности или эгоизма.

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