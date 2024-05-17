Борьба с дефицитом кадров: в РФ выросло число вакансий со сверхурочной работой

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В РФ выросло число вакансий со сверхурочной работой

Фото, видео: www.globallookpress.com / Chris Robbins; 5-tv.ru

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Как должен оплачиваться такой труд?

Российские компании стали чаще предлагать сотрудникам работать сверхурочно. «Известия» подсчитали, что количество вакансий, в которых подразумевается деятельность сверх нормы, выросло в полтора раза с начала года.

Таких предложений на рынке труда сейчас порядка 45 тысяч. Чаще всего работать сверхурочно предлагают водителям, грузчикам, инженерам-технологам, проектировщикам, а также тем сотрудникам, которые выполняют свои задачи удаленно.

Эксперты отмечают, что таким образом работодатели борются с дефицитом кадров. В Минтруд уже внесли предложение увеличить количество разрешенных переработок.

Стоит заметить, что отказ от сверхурочного труда не нарушает трудовую дисциплину. А что касается оплаты, то в первые два часа переработки сотрудники должны получать в полтора раза больше, а за последующие часы надо платить в двойном размере.

Ранее 5-tv.ru писал, что станет с дипломами бакалавриата после его упразднения.

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